http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_razyskivajutsja_ochevidcy_podzhoga_avtomobilja_na_ulice_strojkova/
В Рязани разыскиваются очевидцы поджога автомобиля на улице Стройкова
Происшествия 180
Пользователь социальной сети «Вконтакте»
Ольга Кузнецова разместила в группе «Подслушано у водителей в Рязани» пост с просьбой откликнуться очевидцев поджога автомобиля на улице Стройкова в Рязани.
В Рязани разыскиваются очевидцы поджога автомобиля на улице Стройкова
Происшествия 180
Сгорел автомобиль «Лада Приора», также пострадали две соседние машины.
Пользователь социальной сети «Вконтакте»
Напомним, по данным МЧС, пожар произошёл сегодня ночью. Ольга пишет, что ЧП случилось у дома №49. Сгорел автомобиль «Лада Приора», также пострадали две соседние машины.
– Может есть у кого-то машины с регистратором, которые запечатлели момент поджога, или кто-то проходил мимо и увидел, – обращается авто поста к возможным очевидцам.
Телефоны для связи: 8-900-602-28-49, 8-920-993-99-42.