В Рязани разыскиваются очевидцы поджога автомобиля на улице Стройкова

Сгорел автомобиль «Лада Приора», также пострадали две соседние машины.

Происшествия

Пользователь социальной сети «Вконтакте» Ольга Кузнецова разместила в группе «Подслушано у водителей в Рязани» пост с просьбой откликнуться очевидцев поджога автомобиля на улице Стройкова в Рязани.

Напомним, по данным МЧС, пожар произошёл сегодня ночью. Ольга пишет, что ЧП случилось у дома №49. Сгорел автомобиль «Лада Приора», также пострадали две соседние машины.

– Может есть у кого-то машины с регистратором, которые запечатлели момент поджога, или кто-то проходил мимо и увидел, – обращается авто поста к возможным очевидцам.

Телефоны для связи: 8-900-602-28-49, 8-920-993-99-42.