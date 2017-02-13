В Рязани разыскиваются очевидцы наезда на несовершеннолетнего пешехода

На нерегулируемом пешеходном переходе парня сбил неустановленный автомобиль, скрывшийся с места происшествия.

Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев наезда автомобиля на несовершеннолетнего пешехода 2001 года рождения. ДТП произошло 27 октября 2016 года в 16.10 у дома №13 по улице Интернациональной. На нерегулируемом пешеходном переходе парня сбил неустановленный автомобиль, скрывшийся с места происшествия. Предположительно, наезд совершил «Suzuki Grand Vitara» тёмного цвета.

Пострадавший получил травмы.

Если вы можете что-либо сообщить по факту ДТП, звоните по телефону в Рязани: 29-76-67. Также можно прийти лично по адресу: улица Лесная, 28.