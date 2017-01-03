В Рязани под Новый год пропал мужчина

Роман Лифанов вышел из дома 31 декабря 2016 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Происшествия

В Рязани пропал мужчина 1977 года рождения. Роман Лифанов вышел из дома 31 декабря 2016 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Он был одет в куртку сине-чёрную с капюшоном, тёмную вязаную шапку, зимние чёрные кожаные ботинки. На нём были очки в металлической оправе.

Приметы: рост 170 см, плотного сложения, волосы русые с проседью, глаза серые.