В Рязани под микроавтобусом провалился грунт

Водителям предложено срочно убрать с этого места автомобили.

Происшествия

В районе дома №11 на Народном бульваре в Рязани под микроавтобусом провалился грунт. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, ранее в этом месте зимой меняли трубы. Водителям предложено срочно убрать оттуда автомобили.