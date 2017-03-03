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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_pod_mikroavtobusom_provalilsja_grunt/

В Рязани под микроавтобусом провалился грунт
Водителям предложено срочно убрать с этого места автомобили.

Происшествия   298

В районе дома №11 на Народном бульваре в Рязани под микроавтобусом провалился грунт. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, ранее в этом месте зимой меняли трубы. Водителям предложено срочно убрать оттуда автомобили. 