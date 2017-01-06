В Рязани пьяный водитель спровоцировал ДТП на Семинарской

Оба водителя и пассажиры «Ваз-2114» были доставлены в больницу.

Происшествия

Вечером в четверг, 5 января, на улице Семинарской в Рязани произошло ДТП. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, виновником аварии стал 27- летний нетрезвый житель Старожиловского района. Управляя автомобилем «Ваз-2114», он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Тойоту Королла». За рулём иномарки была 41-летняя жительница Рязани.

В результате ДТП оба водителя и пассажиры «Ваз-2114» были доставлены в больницу.