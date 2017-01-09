http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_peredano_v_sud_delo_v_otnoshenii_byvshego_sotrudnika_akademii_fsin_rossii/
В Рязани передано в суд дело в отношении бывшего сотрудника Академии ФСИН России
Происшествия 334
В Рязани передано в суд дело в отношении бывшего сотрудника Академии ФСИН России
Происшествия 334
Бывший сотрудник одного из отделов Академии обвиняется в получении взяток.
В Советский районный суд Рязани поступило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из отделов Академии ФСИН России, обвиняемого в 5 эпизодах преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290, ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки).
Бывший сотрудник одного из отделов Академии ФСИН России обвиняется в том, что летом 2016 года получал взятки от руководителя одной из рязанский строительных организаций за подписание актов выполненных работ по ремонту объектов Академии ФСИН на сумму 197 тыс. рублей.
О назначении дела к слушанию будет сообщено дополнительно.