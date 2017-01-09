В Рязани передано в суд дело в отношении бывшего сотрудника Академии ФСИН России

Бывший сотрудник одного из отделов Академии обвиняется в получении взяток.

Происшествия

В Советский районный суд Рязани поступило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из отделов Академии ФСИН России, обвиняемого в 5 эпизодах преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290, ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Бывший сотрудник одного из отделов Академии ФСИН России обвиняется в том, что летом 2016 года получал взятки от руководителя одной из рязанский строительных организаций за подписание актов выполненных работ по ремонту объектов Академии ФСИН на сумму 197 тыс. рублей.

О назначении дела к слушанию будет сообщено дополнительно.