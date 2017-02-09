В Рязани осудили торговца наркотиками из ближнего зарубежья

Ближайшие 9 лет молодому человеку предстоит провести в колонии строгого режима.

Происшествия

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 25-летнему гражданину одного из государств ближнего зарубежья, виновному в торговле наркотиками. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Наркоторговца задержали с поличным на улице Чкалова во время закладки самодельных контейнеров с наркотиков. Восемь аналогичных «фасовок» удалось обнаружить в ходе поисковых мероприятий в подъездах ближайших домов. После этого был проведён обыск в снимаемой задержанным квартире на Первомайском проспекте. Там были обнаружены приспособления для фасовки, 29 граммов синтетических наркотиков, а также 70 тыс. рублей.

Было установлено, что молодой человек у себя на родине нанялся курьером-«закладчиком» и выехал в Рязань на работу.

Суд приговорил наркоторговца к 9 годам колонии строго режима. Изъятые деньги были конфискованы.