В Рязани осудили семью наркоторговцев

Крупные партии наркотиков осуждённые получали через интернет.

Происшествия

В четверг, 27 апреля, Октябрьским районным судом Рязани оглашён приговор по уголовному делу по обвинению супружеской пары в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере, когда при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Судом установлено, что весной 2016 года супружеская пара на территории Украины за денежное вознаграждение в размере 25000 рублей в неделю согласились принять участие в незаконной деятельности организованной преступной группы по распространению наркотических средств на территории Российской Федерации.

С апреля по май 2016 года супруги, используя интернет, от неустановленного лица получали сообщения о местонахождении на территории Москвы оптовых партий наркотических средств для последующего их распространения на территории Рязани и Рязанской области. Оптовые партии расфасовывали на более мелкие и размещали в тайники.

Получив очередную партию наркотического средства в особо крупном размере, обвиняемые намеревались продать его, но довести преступные действия до конца не смогли, так как в ходе оперативно-розыскного мероприятия были задержаны сотрудниками полиции.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал, что подсудимые вину признали полностью, раскаялись в содеянном, имеют малолетних детей, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, положительно характеризуются с места жительства. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, судом не установлено.

Суд признал подсудимых виновными в совершении ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и назначил наказание:

- подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

- подсудимую к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.