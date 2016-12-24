В Рязани обокрали машину на стоянке на Московском шоссе

Из машины вытащили новые диски и айпад.

Происшествия

Иномарку ограбили вчера, 23 декабря, на стоянке на Московском шоссе в Рязани, около ТЦ Барс.

Об этом сообщил потерпевший в посте в группе «ВК» «Типичная Рязань».

По данным потерпевшего, кража случилась во временном интервале с 16:05 до 18:00, пока он находился в торговом центре. Из неё исчезло 4 новых литых диска, купленных за час до кражи, и айпад. Общей суммой своих убытков хозяин называет 38 тысяч рублей. При этом кража была обставлена так, что «вторжение» в автомобиль и исчезновение ценных вещей никак не бросалось в глаза, поэтому пропажу человек заметил только дома.

По предположениям потерпевшего, кража произошла таким образом: воры сняли машину с сигнализации с обратной связью и унесли то, что с первого взгляда не обнаружить. Так, коробки из-под дисков остались на месте. Пропало только содержимое.

Машина, по словам владельца, стояла во втором ряду справа, недалеко от пешеходного перехода. Он обратился в полицию, а также просит возможных свидетелей кражи связаться с ним.

Вероятно, рязанским автовладельцам в период предновогоднего шопинга стоит быть бдительнее, оставляя машины даже в людных местах.