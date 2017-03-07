http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_oblili_kraskoj_mashiny_ostavlennye_na_trotuare/
В Рязани облили краской машины, оставленные на тротуаре
Происшествия 1025
В Дашково-Песочне неизвестный облил краской три автомобиля, оставленных на ночь на тротуаре. Информация об этом появилась в группе
«Типичная Рязань» в социальной сети «Вконтакте».
В Рязани облили краской машины, оставленные на тротуаре
Происшествия 1025
Также неизвестный спустил у автомобилей все колёса.
В Дашково-Песочне неизвестный облил краской три автомобиля, оставленных на ночь на тротуаре. Информация об этом появилась в группе
Также сообщается, что у автомобилей спущены все колёса.