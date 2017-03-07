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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_oblili_kraskoj_mashiny_ostavlennye_na_trotuare/

В Рязани облили краской машины, оставленные на тротуаре
Также неизвестный спустил у автомобилей все колёса.

Происшествия   1025

В Дашково-Песочне неизвестный облил краской три автомобиля, оставленных на ночь на тротуаре. Информация об этом появилась в группе «Типичная Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Также сообщается, что у автомобилей спущены все колёса. 