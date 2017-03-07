В Рязани облили краской машины, оставленные на тротуаре

Также неизвестный спустил у автомобилей все колёса.

Происшествия

В Дашково-Песочне неизвестный облил краской три автомобиля, оставленных на ночь на тротуаре. Информация об этом появилась в группе «Типичная Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Также сообщается, что у автомобилей спущены все колёса.