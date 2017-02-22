В Рязани несколько автомобилей пробили колёса в одной яме

Один из пострадавших рассказал журналистам, что пробил два колеса. Покрышки теперь придётся выбрасывать.

Происшествия

В Рязани на дороге в сторону села Дядьково в глубокой яме несколько автомобилей пробили покрышки. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила ГТРК «Ока».

Водители рассказали журналистам, что не видели яму под растаявшим снегом. Края у неё острые, никаких предупреждающих знаков рядом нет.

Один из пострадавших рассказал журналистам, что пробил два колеса. Покрышки теперь придётся выбрасывать. Перед этим по одному колесу пробили ещё четыре автомобиля. Их водители смогли самостоятельно уехать с нехорошего места. Также водитель отметил, что движение по этой дороге плотное, многие едут с детьми.