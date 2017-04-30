http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_neizvestnyj_rasstreljal_sobaku/
В Рязани неизвестный расстрелял собаку
Происшествия 163
В Рязани неизвестный стрелял в собаку – на теле бедного животного обнаружены три огнестрельных ранения. Об этом сообщается в группе
«Новости Рязани ВКонтакте» .
В Рязани неизвестный расстрелял собаку
Происшествия 163
На теле бедного животного обнаружены три огнестрельных ранения.
В Рязани неизвестный стрелял в собаку – на теле бедного животного обнаружены три огнестрельных ранения. Об этом сообщается в группе
Пользователь соцсети сообщил, что собака была найдена в субботу, 29 апреля, около 12 часов дня в районе ТЦ «Кит» в Канищеве. Предположительно, животное из частного сектора.
– Собака истошно визжала, лёжа на газоне, – описывает ситуацию очевидец.