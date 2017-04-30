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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_neizvestnyj_rasstreljal_sobaku/

В Рязани неизвестный расстрелял собаку
На теле бедного животного обнаружены три огнестрельных ранения.

Происшествия   163

В Рязани неизвестный стрелял в собаку – на теле бедного животного обнаружены три огнестрельных ранения. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте» .

Пользователь соцсети сообщил, что собака была найдена в субботу, 29 апреля, около 12 часов дня в районе ТЦ «Кит» в Канищеве. Предположительно, животное из частного сектора.

– Собака истошно визжала, лёжа на газоне, – описывает ситуацию очевидец.