В Рязани начинается суд над группой из 12 человек, подозреваемых в организации торговли наркотиками

Судебное заседание назначено на 14 сентября 2017 года.

Происшествия

В Октябрьском районном суде Рязани начинается рассмотрение уголовного дела в отношении 12 жителей различных регионов Российской Федерации (г. Рязани, г. Ярославля, г. Курска и г. Воронежа), обвиняемых в участии в преступном сообществе и в совершении ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, в конце 2015 года обвиняемые вступили в структуру преступной организации, деятельность которой была направлена на совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Рязанской, Ярославской, Курской, Воронежской области и Республики Татарстан. В соответствии с отведённой ролью для каждого в иерархии преступной организации, используя сеть «Интернет», они осуществляли активные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств. Довести преступления до конца члены преступной организации по независящим от них обстоятельствам не смогли, так как в марте 2016 года преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции.

Судебное заседание назначено на 14 сентября 2017 года.