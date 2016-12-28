В Рязани на рынке обнаружили и изъяли свыше двух тонн санкционных «витаминов»

Торговля санкционными овощами и фруктами пресечена.

Происшествия

На одном из крупных продовольственных рынков Рязани сотрудники полиции и Россельхознадзора выявили, что в трёх торговых точках продают виноград, томаты, яблоки, груши, гранаты и перец. Торговали «витаминами» бойко, но незаконно: сельхозпродукция была произведена в странах, введших санкции против России. Об этом сообщает сайт УМВД Рязанской области.

Обнаружили санкционные фрукты и овощи в значительном количестве – больше 2 тонн - полицейские и представители регионального подразделения Россельхознадзора в ходе рейдов.

Продажа в буквальном смысле «запретных плодов» была строго пресечена. Вся сельхозпродукция изъята и уничтожена. Полицейские передали материалы проверки в региональное подразделение Россельхознадзора, которое уполномочено подготовить документы для наказания предпринимателей-нарушителей.