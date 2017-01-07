В Рязани на машины упали троллейбусные провода

Об инциденте сообщается в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

В пятницу, 6 января, на перекрёстке улиц Дзержинского и Шевченко в Рязани на две иномарки упали оборвавшиеся троллейбусные провода. Об этом в группе «Подслушано у водителей в Рязани» сообщила пользователь социальной сети «Вконтакте» Ксения Форостянко .

Девушка просит откликнуться очевидцев. По её словам, инцидент произошёл в районе четырёх часов дня. От падения контактного провода пострадали автомобили «Киа Рио» и «Киа Пиканто». У машин – механические повреждения.

В комментариях один из пользователей сообщает, что в подобной ситуации через суд ему удалось получить компенсацию за полученные автомобилем повреждения.