В Рязани на дорогу упало дерево

Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Вечером в понедельник, 10 июля, на перекрёстке улиц Пушкина и Ленинского комсомола в Рязани упало дерево. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Большая часть дерева находится на тротуаре, но ветки частично перекрывают и проезжую часть.