http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_na_dorogu_upalo_derevo110717/
В Рязани на дорогу упало дерево
Происшествия 41
Вечером в понедельник, 10 июля, на перекрёстке улиц Пушкина и Ленинского комсомола в Рязани упало дерево. Об этом сообщается в группе
«Подслушано у водителей в Рязани».
В Рязани на дорогу упало дерево
Происшествия 41
Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».
Вечером в понедельник, 10 июля, на перекрёстке улиц Пушкина и Ленинского комсомола в Рязани упало дерево. Об этом сообщается в группе
Большая часть дерева находится на тротуаре, но ветки частично перекрывают и проезжую часть.