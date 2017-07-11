Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_na_dorogu_upalo_derevo110717/

В Рязани на дорогу упало дерево
Информация о происшествии появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия   41

Вечером в понедельник, 10 июля, на перекрёстке улиц Пушкина и Ленинского комсомола в Рязани упало дерево. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Большая часть дерева находится на тротуаре, но ветки частично перекрывают и проезжую часть. 