В Рязани ищут очевидцев наезда на 86-летнего пешехода

Пенсионер получил травмы, с которыми обращался в медицинское учреждение.

Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев наезда на пешехода в Рязани. По данным сайта УМВД России по Рязанской области, 5 июня в 11 часов утра на 185 километре федеральной трассы М-5 «Урал» 44-летний рязанец, управляя автомобилем «Great Wall», совершил наезд на 86-летнего пешехода.

Пенсионер получил травмы, с которыми обращался в медицинское учреждение.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону: (4912) 29-93-52. Также можно прийти лично по адресу: улица Мервинская, 10 (кабинет №210).