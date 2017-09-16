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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_ischut_ochevidcev_massovogo_dtp_na_pervomajskom_prospekte/

В Рязани ищут очевидцев массового ДТП на Первомайском проспекте
В аварии пострадала беременная женщина.

Происшествия   191

Полиция ищет очевидцев массового ДТП, произошедшего в Рязани в пятницу, 15 сентября. Около 22.30 на Первомайском проспекте столкнулись четыре автомоблия. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области,  27-летний водитель автомобиля Honda Civic врезался в автомобиль Renault Logan, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Лада Приора. В результате столкновения Лада въехала в BMW-325.

В аварии пострадали две пассажирки Приоры. Одной из них медицинская помощь была оказана на месте. Другая - 26-летняя беременная жительница Рязани  - получила травму живота и была доставлена в больницу.