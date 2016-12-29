В Рязани и Рыбном задержаны мигранты с поддельными документами

В отношении приезжих возбуждены уголовные дела. Сейчас устанавливается, где они приобрели подделки.

Происшествия

Сотрудники регионального УМВД совместно с сотрудниками областного Управления ФСБ изъяли у 6 иностранных граждан документы с признаками подделки. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Поддельные документы были найдены в Рязани – у 29-летнего приезжего из Узбекистана обнаружили «липовую» миграционную карту, а также в Рыбном – у четырёх таджиков и узбека нашли патенты на работу, подлинность которых вызывает сомнения.

В отношении приезжих возбуждены уголовные дела. Сейчас устанавливается, где они приобрели подделки.