В Рязани и области пресекли 33 административных правонарушения, допущенных иностранными гражданами

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.

Происшествия

За прошедшую пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области пресекли 33 административных правонарушения, допущенных иностранными гражданами. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил сайт регионального УМВД.

Среди них: одно нарушение Правил дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров, один случай управления технически неисправным транспортным средством, 10 фактов управления транспортным средство без полиса ОСАГО, 2 мигранта не имели при себе документов, 4 нарушения, связанные с управлением транспортным средством с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям, 3 нарушения со стороны мигрантов-пешеходов и один мигрант управлял транспортным средством без включенного ближнего света фар.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.

Рейдовые мероприятия продолжаются.