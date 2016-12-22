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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_gorela_mashina/

В Рязани горела машина
Автомобиль повреждён огнём, но вовремя потушен.

Происшествия   166

Сегодня, 22 декабря, рано утром, в 7.20, пожарных известили о том, что в Рязани горит автомобиль. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Пожар тушили две пожарных машины – в одной находилось четверо пожарных, в другой – трое добровольцев. Район возгорания в областном центре не называется, как и марка машины, а также причина пожара и ущерб от него.

Машина повреждена огнём. Пострадавших нет.