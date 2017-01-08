В Рязани горела квартира в девятиэтажном жилом доме

Пожар произошёл днём в воскресенье на улице Ветеринарной.

Происшествия

В воскресенье, 8 января, в 14.46 на улице Ветеринарной в Рязани произошёл пожар, в результате которого огнём была повреждена одна из квартир в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Люди во время происшествия не пострадали. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.