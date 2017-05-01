В Рязани горел недостроенный жилой дом

Люди не пострадали, причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.

Происшествия

В воскресенье, 30 апреля, около шести часов вечера на 3-м Песоченском проезде в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён первый этаж недостроенного кирпичного 2-этажного жилого дома.

Люди не пострадали, причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.