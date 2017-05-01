http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_gorel_nedostroennyj_zhiloj_dom/
В Рязани горел недостроенный жилой дом
Происшествия 259
В Рязани горел недостроенный жилой дом
Происшествия 259
Люди не пострадали, причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.
В воскресенье, 30 апреля, около шести часов вечера на 3-м Песоченском проезде в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём был повреждён первый этаж недостроенного кирпичного 2-этажного жилого дома.
Люди не пострадали, причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.
На место выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.