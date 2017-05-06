В Рязани горел дом на улице Ленинского комсомола – соцсеть

Пользователи социальной сети сообщают, что причиной пожара стал поджог.

Происшествия

В доме №91 по улице Ленинского комсомола в Рязани произошёл пожар. Об этом в субботу, 6 мая, сообщается в популярных группах социальной сети «Вконтакте».

Там же размещена фотография. Сообщается, что причиной пожара стал поджог.

Официальной информации о случившемся пока нет.