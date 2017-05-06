http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_gorel_dom_na_ulice_leninskogo_komsomola/
В Рязани горел дом на улице Ленинского комсомола – соцсеть
Происшествия 164
В доме №91 по улице Ленинского комсомола в Рязани произошёл пожар. Об этом в субботу, 6 мая, сообщается в
популярных группах социальной сети «Вконтакте».
В Рязани горел дом на улице Ленинского комсомола – соцсеть
Происшествия 164
Пользователи социальной сети сообщают, что причиной пожара стал поджог.
В доме №91 по улице Ленинского комсомола в Рязани произошёл пожар. Об этом в субботу, 6 мая, сообщается в
Там же размещена фотография. Сообщается, что причиной пожара стал поджог.
Официальной информации о случившемся пока нет.