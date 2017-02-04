http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_rjazani_gorel_avtomobil040217/
В Рязани горел автомобиль
Происшествия 105
В Рязани горел автомобиль
Происшествия 105
К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Его причина и размер материального ущерба устанавливаются
В субботу, 4 февраля, в 12.54 в городе Рязани произошёл пожар, в результате которого огнём был повреждён автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Его причина и размер материального ущерба устанавливаются.
На место происшествия выезжал пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.