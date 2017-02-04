В Рязани горел автомобиль

К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Его причина и размер материального ущерба устанавливаются

Происшествия

В субботу, 4 февраля, в 12.54 в городе Рязани произошёл пожар, в результате которого огнём был повреждён автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Его причина и размер материального ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжал пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.