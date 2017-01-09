В Рязани бывшего начальника отдела центра занятости будут судить за мошенничество

Обвиняемый пытался получить от организации 740 000 рублей.

Происшествия

В Октябрьский районный суд Рязани поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела Центра занятости населения Рязанской области, который обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в декабре 2015 года подозреваемый собирался получить от директора одной из организаций 740 тыс. рублей, которые он, якобы, должен был передать членам комиссии, решавшей вопрос с выделением субсидии. Указанная сумма составляла 30% от тех денег, что могла получить организация.

В ходе передачи части денег обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.