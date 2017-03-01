В Рязани бывшего инспектора ДПС будут судить за попытку мошенничества

Сотрудник ГИБДД пытался обманом получить у водителя 20 тыс. рублей.

Происшествия

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщил официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено 8 августа 2016 года. В этот день инспектор, не находившийся на службе, обманул водителя, сообщив, что может составить в отношении него протокол за пьяную езду. Чтобы этого не делать, он попросил у гражданина 20 тыс. рублей, получить которые не смог по независящим от него обстоятельствам.

В настоящее время уголовное дело передано в суд с утверждённым прокурором Октябрьского района Рязани обвинительным заключением.