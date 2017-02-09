В Рязани будут судить наркомана, пытавшегося подкупить полицейского

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Происшествия

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в наркопреступлении и попытке дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщил официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 17 января 2017 года наркозависимый рязанец купил через интернет не менее 1,2 грамма синтетического наркотика. «Синтетика» была найдена у него полицейскими в ходе личного досмотра. Чтобы замять дело подозреваемый предложил оперативнику 15 тыс. рублей. От взятки правоохранитель отказался.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.