В Рязани автоворы попались, украв включённый модуль слежения «ГЛОНАСС»

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Происшествия

В Рязани задержаны двое подозреваемых в совершении краж из четырёх автомобилей. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

О краже в полицию заявил 29-летний рязанец. Неизвестные грубо взломали его автомобиль ВАЗ-2111, припаркованный на улице Бирюзова. Из машины украли модуль слежения «ГЛОНАСС». В момент сообщения о краже модуль оказался включённым, по нему полицейские и вышли на подозреваемых.

Спутниковая система указывала «точку» недалеко от места кражи. Приехав на место, полицейские обнаружили там «Жигули» 7-й модели. Они дождались хозяина и проверили багажник машины. Там лежали магнитолы, акустические системы и тот самый модуль слежения.

Выяснилось, что двое рязанцев 18 и 20 лет ночью обокрали четыре автомобиля. Парни уже привлекались к ответственности за угон. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.