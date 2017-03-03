http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_pronskom_rajone_sgoreli_hozjajstvennyj_postrojki/
В Пронском районе сгорели хозяйственный постройки
Происшествия 89
В Пронском районе сгорели хозяйственный постройки
Происшествия 89
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В четверг, 2 марта, около 23 часов в Пронском районе Рязанской области произошёл пожар. Горели хозяйственные постройки в селе Тырново.
Тесовы строения с шиферной кровлей полносью уничтожены огнём, сообщает сайт ГУ МЧС Росси по Рязанской области. На пожаре никто не пострадал, причины возгорания и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.