В Пронском районе сгорели хозяйственный постройки

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В четверг, 2 марта, около 23 часов в Пронском районе Рязанской области произошёл пожар. Горели хозяйственные постройки в селе Тырново.

Тесовы строения с шиферной кровлей полносью уничтожены огнём, сообщает сайт ГУ МЧС Росси по Рязанской области. На пожаре никто не пострадал, причины возгорания и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.