В Пронском районе сгорела баня

Люди во время пожара не пострадали, его причина и размер ущерба устанавливаются.

Происшествия

В субботу, 31 декабря, в 00.01 в деревне Набоково Пронского района произошёл пожар, в результате которого огнём была уничтожена блочная баня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Люди во время пожара не пострадали, его причина и размер ущерба устанавливаются.