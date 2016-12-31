http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_pronskom_rajone_sgorela_banja311216/
В Пронском районе сгорела баня
Происшествия 124
В Пронском районе сгорела баня
Происшествия 124
Люди во время пожара не пострадали, его причина и размер ущерба устанавливаются.
В субботу, 31 декабря, в 00.01 в деревне Набоково Пронского района произошёл пожар, в результате которого огнём была уничтожена блочная баня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Люди во время пожара не пострадали, его причина и размер ущерба устанавливаются.