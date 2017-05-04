В посёлке Милославское сгорела холодильная камера

На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В четверг, 4 мая, в 07.55 в посёлке Милославское произошёл пожар, в результате которого огнём была повреждена холодильная камера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Никто из людей во время пожара не пострадал. Его причина и ущерб устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.