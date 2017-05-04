http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_posjolke_miloslavskoe_sgorela_holodilnaja_kamera/
В посёлке Милославское сгорела холодильная камера
Происшествия 97
В посёлке Милославское сгорела холодильная камера
Происшествия 97
На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В четверг, 4 мая, в 07.55 в посёлке Милославское произошёл пожар, в результате которого огнём была повреждена холодильная камера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Никто из людей во время пожара не пострадал. Его причина и ущерб устанавливаются.
На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.