В понедельник в Рязанской области в ДТП никто не пострадал

Инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 3605 нарушений правил дорожного движения и задержали 5 водителей в состоянии опьянения.

Происшествия

В понедельник, 9 января, в Рязанской области произошло 37 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Ни одной аварии, в которой бы пострадали люди, зарегистрировано не было. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Тем не менее, инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 3605 нарушений правил дорожного движения и задержали 5 водителей в состоянии опьянения.