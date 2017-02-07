http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_ponedelnik_v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_34_prestuplenija/
В понедельник в Рязанской области произошло 34 преступления
Происшествия 91
В понедельник в Рязанской области произошло 34 преступления
Происшествия 91
На улицах Рязани полицейские задержали 22 нетрезвых гражданина и 6 нарушителей общественного порядка.
В понедельник, 6 февраля, в Рязанской области произошло 34 преступления, в Рязани - 20.
Среди них: один факт причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 18 краж и два факта пресечения незаконного оборота наркотиков и одно преступление в сфере экономики.
На улицах Рязани полицейские задержали 22 нетрезвых гражданина и 6 нарушителей общественного порядка.