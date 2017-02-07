Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_ponedelnik_v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_34_prestuplenija/

В понедельник в Рязанской области произошло 34 преступления
На улицах Рязани полицейские задержали 22  нетрезвых гражданина и 6 нарушителей общественного порядка.

Происшествия   91

В понедельник, 6 февраля, в Рязанской области произошло 34 преступления, в Рязани - 20.

Среди них: один факт причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 18 краж и два факта пресечения незаконного оборота наркотиков и одно преступление в сфере экономики.

На улицах Рязани полицейские задержали 22  нетрезвых гражданина и 6 нарушителей общественного порядка.