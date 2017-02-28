В понедельник в Рязанской области произошло 33 преступления

На улицах Рязани полицейские задержали 14 нетрезвых граждан и 5 хулиганов.

Происшествия

В понедельник, 27 феврал, в Рязанской области произошло 33 преступления, в Рязани - 14.

Среди них: один грабёж, 12 краж, один факт пресечения незаконного оборота наркотиков и 4 преступления в сфере экономики, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

На улицах Рязани полицейские задержали 14 нетрезвых граждан и 5 хулиганов.