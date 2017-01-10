В понедельник в Рязанской области произошло 20 краж

На улицах Рязани сотрудниками полиции задержано 12 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержано 7 нарушителей.

Происшествия

В понедельник, 9 января, в Рязанской области произошло 35 преступлений, в Рязани – 18.

Сайт УМВД России по Рязанской области сообщает об одном грабеже, 20 кражах, двух фактах пресечения незаконного оборота наркотиков и одном экономическом преступлении.

На улицах Рязани сотрудниками полиции задержано 12 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержано 7 нарушителей.