http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_ponedelnik_v_rjazanskoj_oblasti_proizoshlo_20_krazh/
В понедельник в Рязанской области произошло 20 краж
Происшествия 82
В понедельник в Рязанской области произошло 20 краж
Происшествия 82
На улицах Рязани сотрудниками полиции задержано 12 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержано 7 нарушителей.
В понедельник, 9 января, в Рязанской области произошло 35 преступлений, в Рязани – 18.
Сайт УМВД России по Рязанской области сообщает об одном грабеже, 20 кражах, двух фактах пресечения незаконного оборота наркотиков и одном экономическом преступлении.
На улицах Рязани сотрудниками полиции задержано 12 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержано 7 нарушителей.