http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_poljanah_sgorel_avtomobil/
В Полянах сгорел автомобиль
Происшествия 85
В Полянах сгорел автомобиль
Происшествия 85
На место происшествия выезжал и принимал участие в тушении пожарный расчёт.
Во вторник, 7 марта, в 04.39 в селе Поляны под Рязанью произошёл пожар, в результате которого был уничтожен огнём легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
К счастью, люди во время пожара не пострадали.
На место происшествия выезжал и принимал участие в тушении пожарный расчёт.