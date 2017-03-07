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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_poljanah_sgorel_avtomobil/

В Полянах сгорел автомобиль
На место происшествия выезжал и принимал участие в тушении пожарный расчёт.

Происшествия   85

Во вторник, 7 марта, в 04.39 в селе Поляны под Рязанью произошёл пожар, в результате которого был уничтожен огнём легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

К счастью, люди во время пожара не пострадали.

На место происшествия выезжал и принимал участие в тушении пожарный расчёт.