В Полянах сгорел автомобиль

На место происшествия выезжал и принимал участие в тушении пожарный расчёт.

Происшествия

Во вторник, 7 марта, в 04.39 в селе Поляны под Рязанью произошёл пожар, в результате которого был уничтожен огнём легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

К счастью, люди во время пожара не пострадали.

На место происшествия выезжал и принимал участие в тушении пожарный расчёт.