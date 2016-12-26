В пяти торговых точках в Рязани незаконно реализовывали пиротехнику

Продавцы не несли никакой ответственности за свой товар.

Происшествия

В Рязани сотрудники полиции в ходе рейдов выявили пять торговых точек, в которых незаконно реализовывали пиротехнические изделия. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Продавцы не имели соответственно оформленных документов, а, следовательно, не несли никакой ответственности перед покупателями. В общей сложности у них изъято 766 единиц пиротехники. На нарушителей составлены протоколы.

В Ряжске полицейские выявили товары с признаками контрафактности. На центральном городском рынке и в двух магазинах было изъято и отправлено на экспертизу 35 упаковок бенгальских огней. На нарушителей также составлены протоколы.