В Пителинском районе сгорел жилой дом

Люди не пострадали, причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Происшествия

В понедельник, 1 мая, в 00.40 в рабочем посёлке Пителино произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара был уничтожен огнём деревянный жилой дом с шиферной кровлей.

Люди не пострадали, причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников МЧС, 2 представителя добровольной пожарной команды Пителинского сельского поселения.