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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_pitelinskom_rajone_sgorel_zhiloj_dom010517/

В Пителинском районе сгорел жилой дом
Люди не пострадали, причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Происшествия   111

В понедельник, 1 мая, в 00.40 в рабочем посёлке Пителино произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара был уничтожен огнём деревянный жилой дом с шиферной кровлей.

Люди не пострадали, причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников МЧС, 2 представителя добровольной пожарной команды Пителинского сельского поселения.