http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_pitelinskom_rajone_sgorel_zhiloj_dom010517/
В Пителинском районе сгорел жилой дом
Происшествия 111
В Пителинском районе сгорел жилой дом
Происшествия 111
Люди не пострадали, причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
В понедельник, 1 мая, в 00.40 в рабочем посёлке Пителино произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара был уничтожен огнём деревянный жилой дом с шиферной кровлей.
Люди не пострадали, причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
На место выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников МЧС, 2 представителя добровольной пожарной команды Пителинского сельского поселения.