В одном из сёл Рязанского района обнаружили скелет человека

От человека мало что осталось – хорошо сохранились лишь золотые коронки.

Происшествия

В селе Дядьково Рязанского района вечером в среду, 12 июля, были найдены скелетированные останки человека. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Останки были найдены на пустыре у дома №147А по улице Центральной. От человека мало что осталось – хорошо сохранились лишь золотые коронки. На месте обнаружения трупа работали судмедэксперты.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.