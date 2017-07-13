http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_odnom_iz_sjol_rjazanskogo_rajona_obnaruzhili_skelet_cheloveka/
В одном из сёл Рязанского района обнаружили скелет человека
Происшествия 237
В селе Дядьково Рязанского района вечером в среду, 12 июля, были найдены скелетированные останки человека. Об этом сообщил
сайт издательства «Пресса».
В одном из сёл Рязанского района обнаружили скелет человека
Происшествия 237
От человека мало что осталось – хорошо сохранились лишь золотые коронки.
В селе Дядьково Рязанского района вечером в среду, 12 июля, были найдены скелетированные останки человека. Об этом сообщил
Останки были найдены на пустыре у дома №147А по улице Центральной. От человека мало что осталось – хорошо сохранились лишь золотые коронки. На месте обнаружения трупа работали судмедэксперты.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.