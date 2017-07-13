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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_odnom_iz_sjol_rjazanskogo_rajona_obnaruzhili_skelet_cheloveka/

В одном из сёл Рязанского района обнаружили скелет человека
От человека мало что осталось – хорошо сохранились лишь золотые коронки.

Происшествия   237

В селе Дядьково Рязанского района вечером в среду, 12 июля, были найдены скелетированные останки человека. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Останки были найдены на пустыре у дома №147А по улице Центральной. От человека мало что осталось – хорошо сохранились лишь золотые коронки. На месте обнаружения трупа работали судмедэксперты.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 