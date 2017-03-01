В Новокузнецке наркодилер прятался от полиции в погребе

За то время, пока подозреваемый скрывался от закона, его родители и младший брат были осуждены за незаконный сбыт наркотиков.

Происшествия

Правоохранительные органы города Новокузнецк задержали местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков, пишет КП .

По словам полицейских, мужчина был замечен в преступной деятельности еще в 2012 году – при обыске у него был найден пакетик с героином. Несмотря на подписку о невыезде, наркодилер покинул родной город и в течение четырех лет скрывался от полиции. Однако после длительных поисков 34-летний злоумышленник был замечен в Новокузнецке, где проживал у родственников. Сотрудники полиции обнаружили беглого преступника прятавшимся в погребе.

Стоит отметить, что за четыре года, пока подозреваемый скрывался от закона, его родители и младший брат были осуждены за незаконный сбыт наркотиков.