http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_murmine_gorel_mnogokvartirnyj_zhiloj_dom/
В Мурмине горел многоквартирный жилой дом
Происшествия 224
В Мурмине горел многоквартирный жилой дом
Происшествия 224
В результате пожара повреждена огнём одна из квартир. Люди не пострадали.
В понедельник, 13 февраля, в 06.55 в посёлке Мурмино Рязанского района произошёл пожар в деревянном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара повреждена огнём одна из квартир. Люди не пострадали.
Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.
На место выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы.