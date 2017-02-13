В Мурмине горел многоквартирный жилой дом

В результате пожара повреждена огнём одна из квартир. Люди не пострадали.

Происшествия

В понедельник, 13 февраля, в 06.55 в посёлке Мурмино Рязанского района произошёл пожар в деревянном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара повреждена огнём одна из квартир. Люди не пострадали.

Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы.