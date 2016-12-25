http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_mikrorajone_kanischevo_v_rjazani_stolknulis_tri_legkovushki/
В микрорайоне Канищево в Рязани столкнулись три легковушки
Происшествия 407
Об этом
сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей Рязани» в «ВК». По словам очевидцев, на улице Бирюзова столкнулись сразу три легковых автомобиля.
В микрорайоне Канищево в Рязани столкнулись три легковушки
Происшествия 407
Машины «не поделили» въезд на улицу Бирюзова с Северной окружной дороги.
ДТП произошло при въезде в рязанский микрорайон Канищево с Северной окружной вечером 23 декабря.
Об этом
Как пишут в «ВК», авария создала пробку от супермаркета «Лента». О пострадавших в ДТП сведений нет.