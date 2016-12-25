В микрорайоне Канищево в Рязани столкнулись три легковушки

Машины «не поделили» въезд на улицу Бирюзова с Северной окружной дороги.

Происшествия

ДТП произошло при въезде в рязанский микрорайон Канищево с Северной окружной вечером 23 декабря.

Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей Рязани» в «ВК». По словам очевидцев, на улице Бирюзова столкнулись сразу три легковых автомобиля.

Как пишут в «ВК», авария создала пробку от супермаркета «Лента». О пострадавших в ДТП сведений нет.