В Михайловском районе задержали браконьеров

Изъяты ружья и туши пяти косуль и кабана.

Происшествия

В Михайловском районе задержаны двое местных жителей, подозреваемые в незаконной охоте. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился охотинспектор Михайловского охотхозяйства, который сообщил, что во время обхода зоны охраны охотничьих ресурсов у деревни Берёзово он обнаружил следы отстрела животных. В этом месте какая-либо охота категорически запрещена.

Полицейские, прибыв в лес, нашли следы снегоходов. По ним они вышли на место, где разделали пять убитых косуль и одного кабана. Там же неизвестные погрузили добычу в машины – по следам было установлено, что это «Нива» и УАЗ. После этого был проведён опрос местных жителей, было установлено, что машины видели в селе Печерники.

Вскоре полицейские нашли машины злоумышленников и установили, что к незаконной охоте причастны 34-летний житель Михайлова и 26-летний житель Михайловского района. Туши животных, а также два ружья и топор изъяты.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ.