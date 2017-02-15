В Михайловском районе ВАЗ попал под фуру

В результате аварии погиб водитель, два его пассажира пострадали.

Происшествия

В среду, 15 февраля, в 00.06 на 189 километре трассы М-6 «Каспий» на территории Михайловского района произошло ДТП с погибшим и пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 48-летний водитель из Волгоградской области не учёл погодные условия, не справился с управлением автомобиля ВАЗ-21114, выехал на встречку, где врезался в грузовик «ДАФ» под управлением 47-летнего москвича.

От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб на месте, его пассажиры – 23-летний и 55-летний жители Волгоградской области – оказались в больнице.