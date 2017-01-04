http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_mihajlovskom_rajone_stolknulis_lada-2115_i_reno_megane/
В Михайловском районе столкнулись Лада-2115 и Renault Megane
Происшествия 38
В Михайловском районе столкнулись Лада-2115 и Renault Megane
Происшествия 38
По уточнённой информации, в ДТП пострадали люди.
В Михайловском районе столкнулись Лада-2115 и Renault Megane. Авария произошла в среду, 4 января, 11 часов 46 минут на 191-ом километре федеральной автомобильной дороги М-6 «Каспий», сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.
По уточнённой информации, в ДТП пострадали люди.
На ликвидацию последствий аварии выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.