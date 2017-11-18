http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_mihajlovskom_rajone_proizoshlo_dtp_s_postradavshimi1811/
В Михайловском районе произошло ДТП с пострадавшими
Происшествия 269
В Михайловском районе произошло ДТП с пострадавшими
Происшествия 269
Столкнулись легковые автомобили «ВАЗ-2112» и «Рено-Логан».
В пятницу, 17 ноября, в городе Михайлов Рязанской области произошло ДТП. В 16 часов 49 минут на выезде из города столкнулись легковые автомобили «ВАЗ-2112» и «Рено-Логан».
Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, в аварии пострадали люди. Подробности происшествия не сообщаются.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.