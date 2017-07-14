В Михайловском районе горел 4-квартирный жилой дом

На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В пятницу, 14 июля, в 04.55 в посёлке Октябрьский Михайловского района произошёл пожар в 4-квартирном кирпичном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём была повреждена одна из квартир. Площадь пожара – 18 кв. метров. Никто из людей не пострадал.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На место выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.