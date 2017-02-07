В Михайлове горел грузовик

Люди во время пожара не пострадали. Его причина и размер ущерба устанавливаются.

Происшествия

Во вторник, 7 февраля, в 13.43 в городе Михайлове произошёл пожар, в результате которого огнём был повреждён мотор грузовика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Люди во время пожара не пострадали. Его причина и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении пожарный автомобиль, три сотрудника МЧС.