В массовом ДТП на Южном промузле в Рязани пострадал один из водителей

Водитель не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль.

Происшествия

Официальный сайт УМВД России по Рязанской области сообщил подробности ДТП, произошедшего в среду, 13 сентября, в 10.20 на Южном промузле Рязани.

По данным Госавтоинспекции, у строения №8 51-летний рязанец, выезжая на автомобиле «Форд Куга» с второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Форд Мондео» под управлением 55-летнего жителя Рязани. Произошло столкновение, после которого «Форд Куга» врезался в припаркованные автомобили «Хёндай», «Лада Приора» и «Тойота РАВ 4».

Водитель, спровоцировавший аварию, с травмами госпитализирован.