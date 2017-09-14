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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/v_massovom_dtp_na_juzhnom_promuzle_v_rjazani_postradal_odin_iz_voditelej/

В массовом ДТП на Южном промузле в Рязани пострадал один из водителей
Водитель не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль.

Происшествия   1511

Официальный сайт УМВД России по Рязанской области сообщил подробности ДТП, произошедшего в среду, 13 сентября, в 10.20 на Южном промузле Рязани.

По данным Госавтоинспекции, у строения №8 51-летний рязанец, выезжая на автомобиле «Форд Куга» с второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Форд Мондео» под управлением 55-летнего жителя Рязани. Произошло столкновение, после которого «Форд Куга» врезался в припаркованные автомобили «Хёндай», «Лада Приора» и «Тойота РАВ 4».

Водитель, спровоцировавший аварию, с травмами госпитализирован. 